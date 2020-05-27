В Северной Осетии в медпомощи задействован почти весь кадровый резерв врачей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 мая. /ТАСС/. Северная Осетия задействовала почти весь кадровый резерв медицинских работников, сообщила пресс-служба главы и правительства республики по итогам оперативного штаба под председательством руководителя региона Вячеслава Битарова.

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. В числе регионов и Северная Осетия.

"Согласно прозвучавшей информации Министерства здравоохранения РСО-Алания, был сформирован кадровый резерв, состоящий из 569 медицинских работников. Из указанного резерва 248 врачей направлены в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, 181 - в Республиканскую клиническую больницу и 132 специалиста находятся в распоряжении службы скорой помощи", - говорится в сообщении.

В составе дежурных бригад скорой помощи работают и студенты Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА) и Северо-Осетинского медицинского колледжа (СОМК). В частности, перед тем, как пополнить ряды дежурных бригад студенты СОМК прошли 36-часовой курс дополнительной профессиональной подготовки.

Глава республики поручил организовать качественное питание всех бригад скорой помощи, которые занимаются обслуживанием резко увеличившегося количества вызовов. Кроме того, Северная Осетия до 20 июня должна получить 11 новых автомобилей скорой помощи. Для качественного и своевременного обслуживания вызовов в Пригородном и Дигорском районах Министерство промышленности и транспорта РСО-Алания дополнительно выделит четыре автомобиля.

Также глава республики поручил руководству Министерства здравоохранения, главным врачам районных больниц и поликлиник взять под жесткий контроль все вопросы, связанные с качеством лечения на дому граждан, которые ранее были выписаны из стационара.

В республике зафиксировано 2 807 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 015 человек находятся на амбулаторном лечении, 127 - в больницах, 1 624 выздоровели, 41 умер. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 241 человек.