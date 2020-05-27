Чечня проведет докапитализацию трех фондов помощи бизнесу на 40 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики направят 40 млн рублей на докапитализацию трех фондов, занимающихся поддержкой малого и среднего предпринимательства в регионе. Об этом на заседании оперативного штаба в Грозном сообщил председатель правительства Муслим Хучиев.

"В рамках поддержки экономики в республике реализуются 19 федеральных и региональных мер. Среди них: льготные, зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям, отмена налоговых выплат и страховых взносов за 2-й квартал 2020 года, за исключением НДС, налоговый вычет для ИП в отношении страховых взносов в размере 1 МРОТ и докапитализация трех видов организаций на 40 млн рублей", - сообщил Хучиев.

По его словам, в региональный перечень пострадавших от пандемии отраслей вошли 7 тыс. предприятий, а в федеральный - 1,6 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "На сегодняшний день безработных у нас зарегистрировано более 62 220 человек, увеличение составило 11 716 человек. На 1 марта было 8%, увеличилось до 9,8%", - добавил он.

В Чечне зарегистрировано 1 152 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 698 человек выздоровели, 13 умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Глава республики Рамзан Кадыров 16 мая подписал указ о реализации первого этапа плана смягчения режима ограничений - разрешение розничной торговли непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях площадью не более 100 кв. м, а также открытие автосервисов, моек и заправок.