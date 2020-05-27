Рост числа зарегистрированных безработных в КБР связан с региональной доплатой

НАЛЬЧИК, 27 мая. /ТАСС/. Рост числа зерегистрированных безработных с 1 марта 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) связан с назначением региональной доплаты в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главы и правительства КБР Эльдар Журтов.

В среду президент России Владимир Путин на совещании, посвященном состоянию рынка труда в РФ, обратил внимание на то, что наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения зафиксирована в Тыве, Кабардино-Балкарии, в Республике Алтай и Бурятии.

"По поручению главы КБР Казбека Кокова, тем безработным, которым по разным причинам была назначена минимальная федеральная выплата в 1,5 тыс. рублей, в связи с коронавирусом добавлена региональная доплата в размере еще 5 тысяч за май и июнь 2020 года. На сегодняшний день более 13 тыс. жителей республики получили такие выплаты. Кабардино-Балкария стала одним из первых регионов РФ, предусмотревшая такую поддержку людей, потерявших работу из-за пандемии",- сказал Журтов.

По данным министерства труда и социальной защиты КБР с 1 марта 2020 года в органы службы занятости республики подано 21 487 заявлений о постановке на учет. На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных составляет более 22 тыс. человек. На срок до шесть месяцев им начисляется пособие от 1,5 тыс. до 12 130 рублей в зависимости от даты увольнения, сроков состояния в трудовых отношениях и среднего заработка по последнему месту работы. Уволенным с 1 марта 2020 года и имеющим несовершеннолетних детей гражданам размер пособия по безработице в апреле-июне 2020 года увеличивается также из расчета по 3 тыс. рублей на каждого ребенка до 18 лет.