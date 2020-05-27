Медикаменты из Москвы станут дополнительной помощью для Ингушетии в борьбе с коронавирусом

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Ингушетия на данный момент обеспечена достаточным количеством медработников, лекарственных препаратов и оборудования для лечения зараженных с коронавирусом, и помощь в виде медикаментов, которая будет оказана региону Москвой, станет дополнительной поддержкой для системы здравоохранения республики, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В среду на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент РФ Владимир Путин попросил его направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Путин отметил, что, в первую очередь, эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкалье.

"Сегодня ночью к нам прибудут врачи из федерального центра, которые пробудут в регионе две недели. Также они привезут с собой лекарства, которые станут дополнительной поддержкой для нас. Очевидно, мы были названы в списке нуждающихся в помощи регионов по причине высокой смертности от коронавируса в соотношении к плотности населения, но по фактическому числу погибших мы не входим в число критических регионов", - сказали в пресс-службе министерства.

Как сообщается, сейчас у региона нет острой необходимости в медикаментах, оборудовании или медперсонале для лечения пациентов с коронавирусом.

"В нашем регионе нет острой потребности, у нас есть в достаточном количестве медицинский персонал, оснащение медучреждений и лекарственные препараты, необходимые для борьбы с коронавирусом. Мы единственный регион, где пока нет ни одной смерти от коронавируса среди медицинского персонала, который занимается лечением больных с вирусом", - добавили в пресс-службе.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 1 906 инфицированных, из которых 278 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 43 человека, из них 10 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 44 человека, выздоровели 786.