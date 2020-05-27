В Северной Осетии на развитие малого и среднего предпринимательства направят 71 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2020 году 71 млн рублей на развитие малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"На реализацию проекта акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году из федерального бюджета выделено 70,8 млн рублей, из которых 42,2 млн рублей - на создание и обеспечение деятельности центра "Мой бизнес" и организацию им профильных мероприятий, и 28,6 млн рублей на развитие экспортной деятельности. В текущем году на аналогичные цели предусмотрено 71 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках проекта в декабре был создан центр "Мой бизнес", объединивший на единой площадке все действующие инструменты государственной поддержки. Было приобретено необходимое оборудование и мебель для создания рабочих мест, оснащения конференц-зала, переговорных комнат, зоны ожидания и коворкинга.

На базе центра "Мой бизнес" была организована работа "горячей линии" по консультированию предпринимателей о мерах, принимаемых в целях поддержки предпринимательства, на которую поступило более 900 обращений. Для предпринимателей проводятся разъяснительные онлайн-семинары с привлечением профильных специалистов, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике.