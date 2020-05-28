Ремонт воинских мемориалов впервые за 30 лет начали в Кисловодске

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Власти курортного города Кисловодска (Ставропольский край) впервые за 30 лет начали масштабную работу по ремонту воинских мемориалов и памятных объектов. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Впервые за 30 лет в Кисловодске ремонтируют места воинской славы. Нужно отметить, что в год 75-летия Великой Победы в городе ремонтируются улицы, названные именами Героев Советского Союза. На улицах Гастелло и Романенко, помимо новых дорог, появились адресные таблички", - говорится в сообщении.

Подрядчик приступил к работам на мемориальном комплексе "Воинская слава". В ходе первого этапа планируется отремонтировать мемориал, в ходе второго этапа будут обновлены и отремонтированы более 1,4 тыс. воинских захоронений на территории комплекса. Общая стоимость работ составит порядка 150 млн рублей, первый этап ремонта завершится осенью 2020 года.

Благоустройство также проходит на территории мемориала "Журавли". Этот объект реконструируется за счет средств курортного сбора. Во время работы планируется благоустроить территорию мемориала, уточнить и дополнить список имен солдат на стене памяти, все имена будут высечены на новой гранитной плите. На ремонт мемориала "Журавли" планируется направить 104 млн рублей.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю журналистам сообщили о начале проверки по факту аварийного состояния мемориала "Воинская слава" в Кисловодске. О ненадлежащем состоянии объекта в видеообращении рассказал житель города. Следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц администрации.