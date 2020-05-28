В Северной Осетии развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Коечный фонд в республиканской клинической больнице Северной Осетии пополнится на 150-200 мест для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Вячеслава Битаров на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"В связи с этим было принято решение с руководителями медицинских учреждений развернуть максимальное количество коек в республиканской клинической больнице, и в ближайшее время коечный фонд пополнится еще на 150-200 мест. Кроме того, дополнительно разворачиваются и реанимационные койки, закупаются аппараты ИВЛ", - сказал Битаров.

Кроме того, к двум больницам, в которых лечатся инфицированные, добавились еще две районные - Пригородная и Ардонская.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 51 жителя. В республике зафиксировано 2 858 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 035 человек находятся на амбулаторном лечении, 119 - в больницах, 1 660 выздоровели, 44 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остается 1 151 человек.