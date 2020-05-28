Депутаты Ставрополья утвердили введение в регионе налога для самозанятых

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края в четверг утвердили введение с 1 июля в регионе специального налогового режима для самозанятых граждан. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе краевого парламента.

"Депутаты Думы Ставропольского края приняли закон о самозанятых. С 1 июля на Ставрополье начнет действовать специальный налоговый режим. Край вошел в число регионов - участников эксперимента о введении налога на профессиональный доход", - говорится в сообщении.

Введение нового налогового режима позволит создать дополнительные благоприятные социально-экономические условия для развития микробизнеса на территории края, отмечается в пояснительной записке к документу.

"Он [утвержденный режим налогообложения] предоставляет самозанятым гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме", - говорится в документе на сайте думы.

Самозанятым будет предоставлена возможность онлайн-регистрации, их освободят от необходимости отчетов, использования контрольно-кассовой техники. Размер ставки налога на доходы физических лиц составит 4% или 6% вместо 13%.

Ранее в краевом правительстве сообщали, что благодаря мерам поддержки по проекту "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Ставропольском крае" число самозанятых в регионе может достичь 66 тыс. к 2024 году.