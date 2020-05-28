Факельное шествие проведут накануне парада в честь 75-летия Победы в Пятигорске

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Факельное шествие и митинг памяти проведут в городе-курорте Пятигорске на Ставрополье в преддверии проведения парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщили в администрации города.

"Запланирован утренний митинг памяти у Вечного Огня 22 июня в 4:00 и факельное шествие вечером 23 июня. 24 июня пройдет праздничный военный парад. В этот же день стартует сезон городских фонтанов", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Планируется, что проведение торжественных мероприятий в городе пройдет с соблюдением социального дистанцирования и необходимых мер профилактики. Проведение мероприятий будет возможным при стабильной эпидемиологической ситуации.

"За пять дней до предполагаемого начала праздничных мероприятий Роспотребнадзор проведет детальную оценку ситуации в городе и вынесет решение, можно ли проводить мероприятия с таким количеством участников и зрителей. Свои традиционные праздничные мероприятия, как ожидается, пройдут и в микрорайонах", - цитирует пресс-служба главу города Дмитрия Ворошилова.

Ранее президент РФ на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.