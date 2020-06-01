В Дербенте началось возведение опор для стен будущего инфекционного госпиталя

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Строители начали работы по возведению опор для стен многофункционального инфекционного госпиталя в Дербенте, сообщил на своей странице в Instagram глава администрации города Хизри Абакаров.

"Строительство инфекционной больницы в Дербенте продолжается, техника не останавливается ни днем, ни ночью. Сегодня заехал на стройплощадку. Рабочие трудятся в несколько смен. Уже завершена заливка бетонного основания, начаты работы по возведению опор для стен", - написал Абакаров.

Как отмечается, завершить строительство планируется в конце июня.

Ранее сообщалось, что тепловизор установлен на пропускном пункте строительной площадки инфекционного госпиталя в Дербенте. Госпиталь строится на территории Центральной городской больницы, он будет рассчитан на 60 мест.

В Минобороны России сообщали о том, что военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.