На Ставрополье будут обучать профессионалов по компетенции "Сити-фермерство" WorldSkills

СТАВРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Ставропольский государственный аграрный университет планирует организовать демонстрационную базу по подготовке профессионалов по компетенции WorldSkills Russia "Сити-фермерство". Об этом ТАСС сообщил в субботу сотрудник кафедры применения электроэнергии в сельском хозяйстве Игорь Деведеркин.

"Наш интерес участия в WorldSkills - это интерес Ставропольского государственного аграрного университета, электроэнергетического факультета - это создание в итоге демоэкзамена, на котором студенты смогут показать свои компетенции, [создание] демонстрационной базы подготовки профессионалов по компетенции "Сити-фермерство", - сказал он.

По его словам, университет намерен начать участвовать в проекте Future WorldSkills уже в следующем году, подготовка необходимой документации уже началась. "Подготовка документации к участию во всероссийском проекте Future WorldSkills Russia происходит уже в этом году, потому что сити-фермерство является компетенцией, которая входит в Future Skills от Агентства стратегических инициатив, поэтому поставили в приоритет", - заключил Деведеркин.

Представитель университета подчеркнул, что возможность для создания такой базы появилась благодаря реализации проекта "Конструкторы для развития компетенций сити-фермерство", который выиграл президентский грант. "Благодаря президентскому гранту на развитие конструкторов, мы получили грант на реализацию проекта "Конструкторы для развития компетенций сити-фермерство" - это гидропонные, аквапонные и аэропонные установки, с их помощью можно создавать, участвовать вот в этом направлении Future WorldSkills Russia и, соответственно, обучать студентов компетенции "сити-фермерство" и подготавливать для них на этих установках демоэкзамен", - отметил Деведеркин.

Он уточнил, что при реализации гранта была отлажена работа с установками и даже разработаны необходимые методические рекомендации. "Конструкторы для компетенции "сити-фермерство" уже получили свой первый урожай, и студенты уже занимаются по ним на предметах "Автоматизация сельского хозяйства" и введение в специальность "Агроинженерия". Уже разработаны методические рекомендации, планируем выпустить второе и третье издание этих рекомендаций", - заключил собеседник ТАСС.

Сити-фермерство вошло в список атласа профессий будущего, который в 2017 году составили Московская школа управления "Сколково" и Агентство стратегических инициатив. Согласно документу, до 2030 года в России исчезнут около 60 специальностей, в том числе бухгалтер, охранник, библиотекарь, турагент, нотариус, экскурсовод, журналист, официант, тренер и другие. Взамен появятся 186 новых специальностей в 25 сферах, в том числе медицинской, туристической, авиационной, строительной и культурной.