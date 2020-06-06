Три сквера благоустроят до конца года в Табасаранском районе Дагестана по нацпроекту

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье" реализуется в Табасаранском районе Дагестана. В рамках нее в 2020 году будут благоустроены скверы в трех населенных пунктах района, говорится в сообщении пресс-службы администрации Табасаранского района.

"В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году в Табасаранском районе предусмотрено благоустройство скверов в трех крупных населенных пунктах - Татиль, Дарваг, Дюбек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодняшний день начаты работы на всех трех объектах, они проводятся за счет федеральных, республиканских и муниципальных средств

Так, например, в селении Дарваг полным ходом идут работы по обустройству сквера. Площадь территории сквера составляет более 700 кв. м. Общая стоимость строительных работ составляет 2,14 млн рублей. Здесь планируется устройство бетонных плитных тротуаров, металлическое ограждение, освещение, а также установка урн, скамеек, беседок для отдыха, оборудования детской площадки, озеленение вокруг территории. "На данный момент рабочие подрядной организации устанавливают бордюры, укладывают тротуарную плитку, в ближайшее время они планируют начать устройство детской площадки", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мемориал "Память", посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, а также два сквера и семь дворовых площадок благоустроят в дагестанском городе Кизляр в 2020 году в рамках республиканской программы "Формирование комфортной городской среды".

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.