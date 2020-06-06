Более 170 соцобъектов подключат к высокоскоростному интернету в КБР до конца 2021 года

НАЛЬЧИК, 6 июня. /ТАСС/. Более 170 социальных объектов получат доступ к высокоскоростному интернету в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2021 года. Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ", сообщили ТАСС в правительстве региона.

Регион принимает участие в реализации нацпроекта "Цифровая экономика", в которую входит несколько федеральных проектов, в том числе федеральный проект "Информационная инфраструктура".

"В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" до конца 2021 года планируется подключить к высокоскоростной сети передачи данных 172 социально значимых объекта КБР, в 2019 году уже подключены четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 40 образовательных учреждений, одна пожарная часть; в 2020-2021 годах планируется подключить 25 ФАП, 82 образовательных учреждения, 12 объектов местного самоуправления, семь пожарных частей и один объект Росгвардии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначальную цену подключения обозначенных объектов в рамках госконтракта со 176 млн рублей удалось снизить до 140 млн. Развернуто строительство узлов доступа в самых отдаленных населенных пунктах региона, что в ближайшие два года позволит решить значительную часть проблем по обеспеченности населения высокоскоростным интернетом, надеются власти региона.

"На текущий момент, по данным, представленным операторами мобильной связи, интернетом поколения 3G обеспечено порядка 85% населения региона, интернетом поколения 4G -70%, что в определенной мере позволяет решать потребности населения, в том числе, и в отдаленных населенных пунктах в период режима самоизоляции", - добавили в правительстве КБР.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: по нормативному регулированию цифровой среды, информационной инфраструктуре, подготовке кадров для цифровой экономики, информационной безопасности, цифровым технологиям и цифровому госуправлению. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.