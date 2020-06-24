Самую большую в мире копию Знамени Победы пронесли на параде в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Молодежь Ставрополя пронесла в среду на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне самую большую в мире копию Знамени Победы. Длина знамени составила 150 метров, ширина - 100 метров, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

"В завершение парада Победы по центральной площади города Ставрополя была пронесена самая большая в мире копия Знамени Победы размерами 150 м на 100 м. Честь пронести знамя доверили молодежи города", - сказал собеседник агентства.

"В парадных расчетах прошли более 1,7 тыс. человек, более 50 единиц военной техники. Военный парад принимал начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев", - сообщили в пресс-службе округа.

Открылся парад торжественным внесением на центральную площадь города копии Знамени Победи и государственного флага России лучшими офицерами 49-й общевойсковой армии. Торжественное шествие войск возглавила сводная группа кадет-барабанщиков Ставропольского президентского кадетского училища.

В парадных расчетах прошли военнослужащие, часть из них были одеты в форму воинов времен Великой Отечественной войны - пехотинцев, летчиков и моряков. Среди участников парада были юнармейцы, отдельный расчет юнармейцев-девушек возглавила жительница Ставрополя, двукратная чемпионка мира по прыжкам в воду Елена Зарочинцева. В парадном расчете также прошли представители Ставропольского окружного казачьего общества, среди них были потомки казаков, воевавших в дивизии генерала Льва Доватора во время Великой Отечественной войны.

Механизированную колонну на параде представили порядка 50 единиц боевой техники, стоящей на вооружении российской армии, в том числе бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, впервые в Ставрополе на параде представили танки. Прохождение военной техники завершил пролет авиации - вертолетов и истребителей. После окончания парада по площади проехали стилизованных 10 "Камазов", с помощью которых показывали основные вехи Великой Отечественной войны. "После парада эти машины проехали по городу, чтобы увидеть их могли все жители Ставрополя", - пояснили в пресс-службе округа.

Праздник и профилактика

В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции снят с 11 июня, однако в связи с пандемией в регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому число зрителей во время парада было ограничено, у пришедших проверяли температуру, обязательным было наличие защитных масок.

Основные праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в среду в регионе пройдут в Ставрополе. В городе запланированы выступления фронтовых бригад, праздничная программа военного духового оркестра, вечером в четырех районах города прозвучит салют. В среду на одной из площадей города открыли музей "Живая память". С конца января жители Ставрополя собирали экспонаты для музея, в итоге было собрано около 1,7 тыс. фотографий военных лет, документов, фронтовых писем, боевых благодарностей, семейных реликвий. По информации пресс-службы администрация города, после завершения работы музея под открытым небом все стенды разместят в школах.

В городе-курорте Железноводске в среду провели марш врачей. По центральной улице Железноводска торжественным маршем прошли медицинские работники и сотрудники санаторно-курортных учреждений в белых халатах. Они возложили цветы к Вечному огню, почтив минутой молчания память военных медиков и сотрудников эвакогоспиталей, которые спасали жизни героев во время Великой Отечественной войны.

В среду в Ставропольском крае организованы и онлайн-мероприятия. В частности, краевой Дом народного творчества организовал онлайн марш-парад духовых оркестров. Для этого на отдельной интерактивной карте были собраны выступления коллективов со всего края, в том числе сводного духового оркестра Ставропольского края из 300 музыкантов.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 320 тыс. жителей Ставропольского края, домой не вернулись более половины из них. Ставропольский край с первых дней войны стал местом подготовки боевых резервов, в городах-курортах были развернуты эвакуационные госпитали, которые принимали тысячи раненых бойцов. В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. Регион был полностью освобожден 25 января 1943 года.