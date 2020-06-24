В Ингушетии с 25 июня стартует второй этап снятия режима ограничений

МАГАС, 24 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ, которым с 25 июня в республике вводится второй этап снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении с 25 июня второго этапа снятия ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса. В рамках второго этапа свою деятельность смогут восстановить объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью более 400 кв. м, объекты предоставления госуслуг в МФЦ, объекты спорта на открытых площадках и аренах для индивидуальных занятий, некоторые образовательные учреждения, а также общепиты, у которых есть возможность обслуживания клиентов на открытых верандах, сезонные летние кафе и рестораны", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции сохранится для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также обязательно ношение в местах скопления людей защитных масок и перчаток.

Первый этап выхода из режима ограничений был введен в Ингушетии 8 июня и предполагал возобновление работы адвокатских, нотариальных контор и юридических организаций, транспортных узлов, междугородных и межрегиональных перевозок, в прежнем режиме заработал общественный транспорт, а также коммерческие медцентры и стоматологии.