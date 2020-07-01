В большинстве регионов Северного Кавказа явка участников голосования превысила 70%

СТАВРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Высокая активность участников голосования по поправкам к Конституции РФ отмечается в большинстве регионов Северного Кавказа. В пяти из семи регионов явка превысила 70%, участниками голосования стали религиозные деятели, военнослужащие, педагоги.

Сразу три региона Северного Кавказа показывают в ходе голосования одну из самых высоких явок среди всех субъектов страны. В Чечне, по данным ЦИК РФ, на утро среды явка составила 85,89%, в Дагестане - 74,52%, в Северной Осетии - 74,65%. В Кабардино-Балкарии, по данным республиканского избиркома, явка составляет 71,89%, в Карачаево-Черкесии - 75,54%, в Ставропольском крае - 62,99%, в Ингушетии - 55,46%.

В Ставропольском крае, как сообщает региональный избирком, наибольшая активность отмечается в курортном городе Ессентуки, где проголосовали уже 72,96% участников. На участках в городе проходят концерты, выступления музыкантов. "Убедился, что горожане остались неравнодушны к будущему нашей страны, голосуют ессентучане активно", - написал глава города Александр Некристов на своей странице в Instagram.

В Северной Осетии основной день голосования на участке №90 в Кировском районе открыли национальными танцами. Видео синхронного исполнения русских национальных и осетинских массовых танцев распространилось по соцсетям.

В Кизляре (Дагестан) в среду отмечается наибольшая активность участников голосования. "Кизлярцы приходили на участки для голосования с 25 июня, но такого пика активности мы не наблюдали. Это при том, что на самых крупных предприятиях и в организациях были организованы выездные участки для голосования", - рассказала председатель городского избиркома Анна Мкртычева.

Работа всех участков для голосования в округе организована с соблюдением необходимых противоэпидемических мер. Контроль за голосованием осуществляют общественные наблюдатели. "Наблюдатели представляют наши профсоюзные объединения, Общественный Совет, Совет ветеранов, молодежные организации. Все наблюдатели прошли обучение и необходимые инструктажи, ... действуют на добровольческой основе", - цитирует пресс-служба главу города Железноводска Евгения Моисеева.

Богословы, военнослужащие и учителя

В Ставропольском крае участником голосования в среду стал полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, который проголосовал в Пятигорске. "Основной закон для государства - это фундамент, на котором строится его развитие. И чем прочнее, чем устойчивее он будет, тем увереннее мы сможем смотреть в будущее", - отметил Юрий Чайка после голосования.