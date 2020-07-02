Более 10 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ в Дагестане в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Дагестане в текущем году сдадут 10,8 тыс. выпускников, для этого подготовлено 67 пунктов проведения экзамена. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Завтра в стране стартует основной период сдачи единого государственного экзамена. Для участия в нем в Дагестане заявлено 10 тысяч 800 выпускников, подготовлено 67 пунктов проведения экзамена. В соответствии с расписанием ЕГЭ-2020 в первый день участники будут сдавать географию, литературу и информатику. В этот день в республике будет задействовано 14 пунктов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, всего в первый день ЕГЭ в Дагестане экзамен будут сдавать около 1,1 тыс. выпускников. "С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции во всех ППЭ реализованы все необходимые меры безопасности - проведена уборка с применением дезинфицирующих средств, установлены дозаторы с антисептическими средствами и обеззараживатели воздуха. В целом экзамены будут проведены в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что организаторы и общественные наблюдатели будут находиться в пунктах в масках и перчатках, "особое внимание будет уделено соблюдению социального дистанцирования, сформирован график прибытия и прохода участников, в аудиториях продумана рассадка участников в шахматном порядке".

"В пунктах проведения экзаменов будет вестись видеонаблюдение. Ход экзаменов будут контролировать федеральные эксперты, представители управления надзора и контроля в сфере образования, члены ГЭК и общественные наблюдатели, которым в этом году не рекомендовано находиться в аудиториях. Они за ходом экзаменов будут наблюдать в онлайн-режиме", - добавил представитель министерства.

3 июля 2020 году в России стартует основной период ЕГЭ. Он начнется со сдачи одного из необязательных предметов (по выбору) - географии, литературы, информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В этом году в связи с пандемией коронавируса досрочный этап ЕГЭ был отменен, а начало основного перенесено на более поздний срок. Госэкзамен будут сдавать только те выпускники 11-х классов средних школ, которые планируют поступать в вузы. Кроме того, в 2020 году экзамены выпускники смогут сдать только один раз, а для тех, кто не завершил выполнение экзаменационных работ по уважительной причине, перенес дату экзамена по болезни или по другим важным обстоятельствам, дополнительно проведут ЕГЭ с 3 по 8 августа.