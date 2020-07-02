Кадыров передал 22 новых автомобиля службе скорой помощи Чечни

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал в четверг республиканской скорой медицинской помощи 22 новых автомобиля марок ГАЗель NEXT и УАЗ "Патриот". Об этом руководитель региона сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Автопарк Республиканской станции скорой медицинской помощи (РССМП) пополнился 22 машинами ГАЗель NEXT и Патриот "УАЗ". Они относятся к классу "С" и по своим техническим возможностям способны выполнять функции реанимации. Санитарный транспорт передан нашей республике федеральным центром. Я с большим удовольствием передал кареты скорой помощи", - написал Кадыров.

Он отметил, что большую помощь в борьбе с коронавирусом в регионе также оказал региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. "Вспышка COVID-19 бросила нам сложные вызовы, ответить на которые мы не были готовы. Ведь в бюджете не были заложены средства на такой сценарий развития. И большим подспорьем для нашей системы здравоохранения стала помощь РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который закупил десятки карет скорой помощи, оборудование, медикаменты, СИЗ", - добавил глава Чечни.