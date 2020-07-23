В Пятигорске на горе Машук не будет коммерческой застройки

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Постановление правительства Ставропольского края об изменении границ охранной зоны горы Машук, вызвавшее общественный резонанс в связи с ее застройкой в коммерческих целях, отменено. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Жители края в социальных сетях неоднократно поднимали тему возможной застройки горы Машук, который является излюбленным местом отдыха туристов и горожан. Кроме того, там находятся минеральные источники, и строительство зданий может пагубно повлиять на них. Согласно постановлению правительства, площадь охраняемых земель на Машуке должна была уменьшится.

"Коммерческой застройки на Машуке никогда не будет, поверьте", - сказал Владимиров.

По его словам, гора Машук была и остается памятником природы краевого значения. Особо охраняемая территория на горе была создана в 2016 году по инициативе Владимирова из-за существовавшей тогда угрозы нецелевого использования земель.

"Принципиальные подходы к охране Машука с тех пор не поменялись", - подчеркнул глава края. В связи с чем он сообщил об отмене вызвавшего общественный резонанс постановлении об изменении границ охранной зоны. "Мы отменили постановление по горе Машук. Сегодня просим всех собственников в судебном порядке идти и свои участки изымать", - сказал Владимиров.

По информации пресс-службы губернатора, соответствующее постановление правительства края было подписано им в день проведения прямой линии.

Гора Машук - одна из популярных гор-лакколитов Ставрополья, ее высота - 994 метра над уровнем моря. На вершину горы проложена асфальтовая дорога, также туда можно подняться на канатной дороге. На склонах горы обнаружено несколько минеральных источников, рядом расположены санатории, на Машуке находится озеро Провал, беседка "Эолова арфа" и грот Лермонтова.