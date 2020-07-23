Врачи Ставрополья, работающие с зараженными коронавирусом, пройдут лечение в санаториях

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Медицинские работники Ставрополья, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, начали проходить реабилитацию в санаториях Кавминвод. Об этом в ходе прямой линии в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее губернатор выступил с инициативой организовать для медиков, работающих с заразившимисяя коронавирусом, реабилитацию на базе санаториев Кавминвод. По поручению главы региона был определен ее порядок, сейчас формируются списки медиков, которые могут претендовать на реабилитацию.

"Первые медицинские работники уже начали проходить такую реабилитацию. Единственно, мы добавили требование: после выхода из "красной зоны" медицинский работник, прежде чем отправиться в санаторий, должен будет выдержать 14-дневный карантин", - отметил Владимиров.

По его словам, в регионе также продолжаются инициированные президентом стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу. "Ставрополье планирует выступить с инициативой о продлении этих выплат вплоть до завершения эпидемии", - сказал глава края.

Пресс-служба главы региона сообщала, что с марта по июль 2020 года медицинским работникам в крае уже выплачено свыше 660 млн рублей.