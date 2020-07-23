В Северной Осетии работающие с COVID-19 студенты смогут бесплатно продолжить обучение

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Договоры о целевом обучении по программам специалитета и ординатуры заключили в Северной Осетии, приоритет отдали выпускникам медицинских организаций, которые работали с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики в четверг.

"На заседании комиссии по отбору претендентов на заключение договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования принято решение о заключении договоров о целевом обучении по программам специалитета и ординатуры. По поручению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова приоритетное право было предоставлено выпускникам медицинских образовательных организаций, участвовавших в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 в условиях госпиталей", - говорится в сообщении.

По решению комиссии были заключены договоры о целевом обучении между правительством республики и выпускниками медицинских образовательных организаций, которые имеют высокий средний балл за весь период обучения и отработали не менее одного месяца в соответствии с установленными нормативами рабочего времени в "красной зоне".

С остальными выпускниками, которые также отработали в "красной зоне", заключены договоры об обучении по программам специалитета и ординатуры с оплатой стоимости обучения за счет республиканского бюджета.