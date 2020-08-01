В Ингушетии в преддверии открытия туристического сезона провели фотофестиваль и велопоход

МАГАС, 1 августа. /ТАСС/. Фотофестиваль экотуризма "Наедине с природой" и велопоход "От башни к башне: Таргим - Магас" провели в Ингушетии в преддверии открытия туристического сезона. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь комитета по туризму региона Жанетта Гулиева.

"Мы ждем старта третьего этапа снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса со дня на день, но решили, что 1 августа - замечательный день, чтобы задать динамичный и драйвовый темп наступающему туристическому сезону. В фотоконкурсе, который сегодня завершился красочным фотофестивалем, приняли участие и представили свои работы 20 человек, сегодня мы определили троих победителей. В общей сложности за три-четыре часа проведения мероприятий нас посетили более 400 человек разных возрастов, это были жители региона, а также гости республики, которые сегодня приехали посмотреть и посетить в Магасе главную равнинную достопримечательность Ингушетии - стометровую башню Согласия, собственно, эта площадка и была выбрана нами для проведения нашего фестиваля, как зона притяжения жителей региона и туристов, которые приезжают сюда на выходные", - сказала Гулиева.

По ее словам, победителям фотоконкурса вручили денежные сертификаты на 30, 20 и 10 тыс. рублей. Также в субботу был организован велопробег "От башни к башне: Таргим - Магас" - от средневекового башенного комплекса Таргим к стометровой башне Согласия в Магасе.

"В велопробеге приняли участие 74 человека, это и профессиональные велогонщики, а также и любители. Среди участников был и житель Пятигорска, который по дороге в Ингушетию преодолел на велосипеде более 150 км, а после еще проехал из Таргима в Магас 76 км вместе с участниками нашего велопохода", - добавила пресс-секретарь.

По данным пресс-службы главы и правительства республики, третий этап снятия режима ограничений в связи с пандемией коронавируса будет запустят в Ингушетии, предположительно, 13-14 августа.

Ранее сообщалось, что власти региона рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса республику посетят до 50 тыс. туристов. Добиться таких показателей в регионе намерены благодаря развитию новых видов туризма.