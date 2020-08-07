В горах Северной Осетии появится агродеревня

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Агродеревня появится в селении Горный Карца Северной Осетии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания руководителя региона Вячеслава Битарова.

"Еще одной важной темой обсуждения стала реализация проекта по созданию агродеревни в селении Горный Карца. Как сообщил инициатор проекта, предприниматель Таймураз Дзебисов, в настоящее время ожидается покупка очередной партии крупного рогатого скота", - говорится в сообщении.

350 голов крупного рогатого скота на общую сумму 28 млн рублей приобретут по программам министерства сельского хозяйства и продовольствия республики "Начинающий фермер" и "Семейная животноводческая ферма". Сейчас агродеревня объединяет восемь крестьянско-фермерских хозяйств.

Глава региона отметил, что данный проект - перспективный шаг в развитии агропромышленного комплекса и туристического кластера Северной Осетии.

"Создание агродеревни очень важно для нашей республики. Все органы власти должны оказать всяческое содействие, чтобы проект полностью состоялся. Необходимо, чтобы он стал примером для всех молодых людей, и они видели - если есть желание и стремление, то власть поможет, создав все необходимые условия. Проект является пилотным, но в будущем хотелось бы реализовать его и в других районах", - сказал Битаров.