В Северной Осетии малоимущие семьи смогут получать субсидии на открытие бизнеса

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2021 году помогут малоимущим семьям получить субсидии на открытие своего бизнеса и пройти переобучение, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания руководителя региона Вячеслава Битарова.

"Министр труда и социального развития Северной Осетии Борис Хубаев рассказал, что в 2021 году на исполнение программы по снижению уровня бедности будет выделен 151 млн рублей. Малоимущие семьи по договору социального контракта смогут получить субсидии на реализацию бизнеса, пройти переобучение, получить средства на нужды семьи (например, на оплату услуг ЖКХ и т. д.) и иные меры поддержки", - говорится в сообщении.

Сейчас в республике составляют список малоимущих семей. Вячеслав Битаров подчеркнул, что к этому вопросу необходимо подойти максимально серьезно и вдумчиво, чтобы помощь получили действительно нуждающиеся жители республики.