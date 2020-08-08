Фестиваль песчаных фигур на Ставрополье станет ежегодным

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Первый на Ставрополье фестиваль песчаных фигур прошел в субботу в курортном городе Железноводске. Мероприятие станет ежегодным, сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Для фестиваля в Железноводск завезли более 40 т специального песка, из которого с легкостью можно создавать любые песчаные фантазии. Глава ставропольского курорта Евгений Моисеев рассказал, что фестиваль песчаных композиций теперь будет проходить на пляжной зоне Железноводска ежегодно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что фестиваль собрал 32 участника. "Фестиваль получил положительный отклик у жителей и гостей нашего курорта и займет достойное место в сетке наших событийных мероприятий. Участники строят из песка настоящие произведения искусства - замки, фигуры, архитектурные сооружения и наши достопримечательности. Такие мероприятия объединяют и создают курорту положительный туристический имидж", - цитирует пресс-служба Моисеева.

Фестиваль прошел на курортном озере в Железноводске, которое благоустраивают по программе "Комфортная городская среда". В озере на протяжении последних 20 лет было запрещено купаться, но благоустройство территории и очищение водоема позволит организовать полноценный пляж. Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.