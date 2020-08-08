Общегородской велопробег прошел в Дербенте в День физкультурника

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Общегородской велопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню физкультурника, прошел в субботу в городе Дербенте в Дагестане, сообщила журналистам пресс-служба городской мэрии.

"8 августа в Дербенте состоялся общегородской велопробег, в котором приняли участие все любители активного вида спорта. Гости спортивного праздника - начальник Управления Роскомнадзора по Республике Дагестан Шамиль Магомедов и представители проекта "Трезвая Россия" по Дагестану. Велопробег "За здоровое будущее" имеет не только спортивную, но и патриотическую направленность - он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню физкультурника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники велопробега стартовали с северной въездной арки в город и финишировали на главной площади Дербента, где состоялась церемония вручения сертификатов и сувениров, а также была организована концертная программа.

Как сообщила пресс-служба, глава Дербента Хизри Абакаров поздравил участников с Днем физкультурника. "В этот день сотни людей в Дербенте присоединились к единому велопробегу "За здоровое будущее", посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню физкультурника. Наше сегодняшнее мероприятие объединило все поколения, чтобы еще раз подчеркнуть значимость здорового образа жизни, его приоритет в государственной политике", - цитирует пресс-служба главу города.

В мэрии отметили, что это спортивное мероприятие "повысит туристическую привлекательность Дербента". "Оно пропагандирует здоровый образ жизни и соблюдение правил дорожного движения. Велопробег не является спортивной гонкой, поэтому средняя скорость колонны не превышала 14-15 км/ч. В рамках мероприятия также прошла викторина на знание правил дорожного движения, победители которой получили ценные подарки", - заключили в пресс-службе.

Организатором велопробега выступил отдел молодежной политики и спорта администрации Дербента при поддержке муфтията Дагестана, отдела ГИБДД МВД России по Дербенту, федерального проекта "Трезвая Россия", ассоциации общественных организаций "Патриоты" и молодежных организаций Дербента.

О Дне физкультурника

День физкультурника в России отмечают каждую вторую субботу августа. Московские Лужники в этом году стали центральной площадкой празднования. В этом году вместе с Днем физкультурника отмечался и Всероссийский олимпийский день.