Utair запустила прямой рейс между Махачкалой и Сочи

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в субботу открыла прямой регулярный рейс по маршруту Махачкала - Сочи. Об этом ТАСС сообщил помощник генерального директора махачкалинского аэропорта Мурад Шамсудинов.

"Сегодня у нас открылось новое направление, которое запустила авиакомпания Utair, - в Сочи. Первый самолет из Сочи в Махачкалу прилетел вечером, все прошло успешно. Сейчас самолет вылетел из Махачкалы в Сочи. Это направление востребовано, загрузка хорошая", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данный рейс будет выполняться два раза в неделю на самолетах ATR 72 вместимостью 70 кресел. "Рейсы будут выполняться по средам и субботам, продолжительность полета составит 1 час 50 минут. Это первый прямой авиарейс по данному маршруту", - добавил Шамсудинов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, до закрытия в РФ международного авиасообщения - в города Казахстана, Турции и ОАЭ. В 2019 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - свыше 1,5 млн человек, что более чем на 200 тыс. пассажиров больше по сравнению с показателем 2018 года.