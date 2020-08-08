Минздрав Дагестана откроет центры амбулаторной онкопомощи в регионе по нацпроекту

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи планирует открыть Министерство здравоохранения Дагестана в четырех муниципалитетах республики в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщается в субботу на странице регионального Минздрава в Instagram.

"В Дагестане в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" откроют четыре центра амбулаторной онкологической помощи. Первый из них заработал на базе Кизлярской ЦГБ (центральной городской больницы) еще в сентябре прошлого года. Согласно постановлению правительства Дагестана от 28 июня 2019 также планируется открытие еще трех таких центров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из таких центров появится в городе Буйнакске в текущем году, два других - в городе Избербаш и Унцукульском районе республики.

"Создание центров амбулаторной онкологической помощи позволит "приблизить оказание специализированной медицинской помощи по профилю онкология жителям республики, сократить сроки начала лечения больных, обеспечить оказание необходимой химиотерапевтической помощи по месту жительства пациентов", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Минздраве региона, открытие центров планируется к 2024 году в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

О нацпроекте

Федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" является одним из ключевых в национальном проекте "Здравоохранение". Реализация федерального проекта позволит снизить смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных. Уже 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.