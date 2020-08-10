На семинаре в Карачаево-Черкесии обсудят реализацию государственной национальной политики

ЧЕРКЕССК, 10 августа. /ТАСС/. Участники трехдневного семинара в Карачаево-Черкесии обсудят реализацию национальной политики в регионах России. Ожидается участие около 150 госслужащих, общественных деятелей со всех регионов СКФО, сообщил ТАСС в понедельник министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Содействие повышению уровня компетенций в сфере межнациональных отношений является одной из важнейших задач системы государственного управления. С этой целью в Карачаево-Черкесской Республике с 12 по 14 августа пройдет семинар "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации", - сказал министр.

Ожидается участие около 150 государственных и муниципальных служащих, представителей общественных объединений, работающих в сфере национальной политики в регионах СКФО. Семинар пройдет на базе Северо-Кавказской государственной академии в Черкеске.

В рамках мероприятия будут проведены лекции и практические занятия на тему использования государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и пути их разрешения. Участники обсудят особенности современной этноконфессиональной карты России и региональные практики в реализации национальной политики.

Организаторами семинара выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова при содействии Министерства Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Проект "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации" стартовал в 2018 году. В рамках проекта обучение пройдут 2,4 тыс. специалистов по национальной политике во всех федеральных округах страны.