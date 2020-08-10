Егеря в Ингушетии начали подкармливать медведей конфетами, чтобы они не разрушали пасеки

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Егеря Ингушетии начали подкармливать диких медведей шоколадными конфетами, чтобы они не разрушали и не грабили пасеки, которые в теплый период года устанавливают пчеловоды региона. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службы регионального Минприроды.

"С июля по сентябрь медведи стараются максимально быстро накопить подкожный жир, потому в регионе стали частыми своеобразные нападения медведей на пасеки, по большей части, установленные в горном районе пчеловодами. Медведи таким образом не только наносят ущерб хозяйству пчеловодов, но и подвергают опасности самих хозяев пасек. Чтобы медведи были сыты, а пчелы целы, наши егери решили подкармливать мишек шоколадными конфетами", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, таким образом егеря намерены защитить несколько десяткой пасек и обезопасить пчеловодов.

"Если медведь не накопит достаточное количество подкожного жира, то он не сможет впасть в спячку, а это довольно опасно. Конфеты в качестве необычной подкормки, раскидали подальше от пчелиных пасек и населенных участков, егеря уверены, что медведи таким образом потеряют интерес к пасекам. Хотя, стоит признать, что наш горный мед не сравнится ни с чем", - добавили в пресс-службе.

В лесах Ингушетии обитают около 100 бурых медведей.