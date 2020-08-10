В Чечне госпомощь в период пандемии получили 20 тыс. семей и 7 тыс. субъектов МСП

ГРОЗНЫЙ, 10 августа, /ТАСС/. Государственную помощь в Чечне получили 20 тыс. семей, более полумиллиона детей, а также 7 тыс. субъектов МСП, пострадавших от пандемии. Об этом написал в понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров во "ВКонтакте" по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с пандемией.

"Наравне с борьбой с коронавирусом особое внимание уделяется поддержке населения, малого и среднего предпринимательства, экономики, пострадавших от пандемии. Всего внедрено более 30 федеральных и региональных мер. Государственную помощь получили 20 тыс. семей и более полумиллиона детей, а также 7 тыс. субъектов МСП", - написал политик.

Кадыров подчеркнул, что в период вспышки COVID-19 активизировал деятельность Фонд имени Ахмата Кадырова. "Более 50 тыс. семей, в том числе остронуждающиеся и малоимущие, получили материальную помощь на общую сумму свыше 700 млн рублей. Предоставлено около 2 млн продуктовых наборов", - добавил он.

Глава Чечни подчеркнул, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, коронавирус все еще опасен. "Поэтому призываю строго придерживаться мер профилактики - от социальной дистанции до масочного режима", - написал он, отметив, что в регионе ведется работа по обеспечению соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Так, по его словам, уже проверено 6 746 объектов.

По последним данным, положительные тесты на коронавирус у 2 152 человек; 1 423 пациента выписаны в связи с выздоровлением. "К сожалению, за весь период пандемии зафиксировано 34 случая с летальным исходом от COVID-19. В целом динамика распространения идет на спад, за истекшие сутки выявлено всего пять новых случаев", - говорится в сообщении Кадырова.