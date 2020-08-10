В КБР модернизируют и реконструируют котельные и тепловые сети совместно с "Газпромом"

НАЛЬЧИК, 10 августа. /ТАСС/. Восемнадцать котельных модернизируют и 75 км тепловых сетей реконструируют в Кабардино-Балкарии (КБР) совместно с ООО "Газпром межрегионгаз". Реализацию программы развития теплоэнергетики на территории региона обсудили в понедельник глава КБР Казбек Коков с гендиректором группы "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Казбек Коков и Сергей Густов рассмотрели реализацию на территории республики программ газификации и развития теплоэнергетики. Теплоснабжающий комплекс столицы КБР к настоящему моменту включает 66 котельных и 44 центральных тепловых пункта, протяженность тепловых сетей превышает 275 км. В рамках инвестиционного проекта предполагается модернизация 18 котельных и реконструкция 75,7 км изношенных тепловых сетей", - говорится в сообщении.

Также обсуждено формирование этапов программы развития газоснабжения и газификации КБР на период 2021-2025 годов. Уровень газификации КБР по состоянию на август 2020 года достигает 96,8% (в целом по России 70,1%).

В рамках визита в Санкт-Петербург делегация КБР посетила энергетические объекты предприятия "Петербургтеплоэнерго" где с 2005 года по 2014 год действовали долгосрочные целевые программы по реконструкции объектов теплоснабжения в пяти городских районах, было реконструировано и построено 223 котельных и 930 км тепловых сетей. В результате обеспечено надежное теплоснабжение, сократились потери тепловой энергии в сетях и удельный расход топлива на котельных, улучшилась экологическая ситуация, в том числе за счет ликвидации угольных котельных и старых мазутных хозяйств, пришедший им на смену природный газ является самым экологически чистым видом ископаемого топлива.

"Уверен, наш опыт по масштабной реконструкции будет полезен коллегам из КБР. Внедрение цифровизации в управление производственными и аналитическими процессами несомненно повышает надежность и безопасность энергоснабжения потребителей. А это основной приоритет работы компании во всех регионах России", - прокомментировал Густов.

"В Санкт-Петербурге у компании "Петербургтеплоэнерго" реализованы очень интересные и разноплановые проекты. Мы рассматриваем возможность переноса этого полезного опыта на территорию нашего региона и рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество с группой "Газпром межрегионгаз", - цитирует Кокова его пресс-служба.