В Чечне снизили цены на авиаперевозки на уровне регионов Северного Кавказа

ГРОЗНЫЙ, 10 августа. /ТАСС/. Аэропорт Чечни снизил цены на авиаперевозки на уровне соседних регионов СКФО, чтобы увеличить пассажиропоток в регионе, сообщил в понедельник ТАСС директор аэропорта Грозного Альви Шахгириев.

"Увеличение числа авиакомпаний, которые совершают рейсы по маршруту Грозный - Москва - Грозный, позволило нам выровнять цены на уровне с соседними регионами. Цены начинаются от 4 тыс. за билет, таким образом, нам удалось создать внутреннюю конкуренцию между теми авиакомпаниями, которые совершают к нам и от нас рейсы. Планируется привлечь еще одну авиакомпанию, которая будет также совершать рейсы в Москву и обратно", - сказал Шахгириев.

По его словам, также аэропорту была выделена субсидия Росавиацией в размере 18 млн рублей за три месяца самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

"Мы получили от Росавиации субсидию за три месяца режима ограничений в связи с пандемией коронавируса, в общем нам выделили 18 млн рублей, это средства, которые мы пустили на зарплату сотрудников и социальные налоги. По запуску международных рейсов у нас прошли переговоры с Pegasus Airlines, Utair о совершении полетов в турецкую Анталью, у нас уже согласованы с ними слоты, после 15-17 августа планируется начать рейсы, если Грозный будет открыт для въезда жителей других регионов и стран в связи с ограничительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. Несмотря на все принимаемые нами меры, мы прогнозируем, что не сможем достичь прошлогоднего уровня пассажиропотока", - добавил собеседник агентства.

В 2019 году пассажиропоток грозненского аэропорта составил около 500 тыс. человек. Также в регионе реализуется проект "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)" в рамках государственной программы РФ и включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны на период до 2024 года. Предполагается, что его реализация позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.