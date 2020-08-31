Около 140 тыс. детей пройдут профосмотр в Кабардино-Балкарии до конца года

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Около 140 тыс. детей примут врачи узких специальностей в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2020 года. Профосмотры возобновились в регионе с 27 июля, после вынужденного перерыва из-за коронавируса, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минздрава КБР.

"139 тыс. детей пройдут профосмотры до конца 2020 года. На приеме у медицинских специалистов уже побывали 57 тыс. несовершеннолетних, врачи выявили, что 67% детей здоровы, 29% - имеют факторы риска развития хронических заболеваний, 4% детского населения состоят на диспансерном учете по поводу хронических заболеваний. Профосмотры возобновились с 27 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях пандемии в поликлиниках действуют меры профилактики: разведены потоки пациентов, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, посетителям измеряют температуру на входе в учреждение, необходимо дезинфицировать руки. "В здании обязательно должен быть дежурный администратор, в задачи которого входит управление потоками пациентов, обеспечение порядка, ношение посетителями масок и соблюдение социальной дистанции", - предупреждают в Минздраве.

К началу учебного года школьникам требуются медицинские справки о прохождении осмотров у специалистов (неврологов, офтальмологов, лор-врачей и др.), из-за чего нередко возникают очереди у того или иного специалиста. На прием к врачу можно записаться через электронную регистратуру или по телефону. Приходить в поликлинику следует строго в указанное в талоне время.