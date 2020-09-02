С крупной свалки в Карачаево-Черкесии вывезли двадцатилетние накопления мусора

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Мусор, копившийся больше 20 лет, вывезли с территории крупной свалки в городе Карачаевске в Карачаево-Черкесской республике, сообщил в среду глава региона Рашид Темрезов.

Свалку ввели в эксплуатацию в 1996 году на севере города Карачаевска в водоохранной зоне реки Кубань, во время дождей возникал риск попадания отходов в реку. На территории свалки не было станции для сортировки и переработки отходов и оборудования для уплотнения ТБО. Решением суда в ноябре 2012 года свалка была закрыта.

"Здесь изо дня в день разрасталась свалка, отходы не сортировались и уж тем более не перерабатывались. Самый главный эффект проводимых работ - это то, что в результате будет восстановлено 2,8 га земель, подверженных негативному воздействию. Это позволит улучшить качество жизни 30 тыс. человек, которые также находятся в зоне негативного воздействия. Этот уголок нашей прекрасной республики у берегов реки Кубань снова можно назвать живописным", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Работы по рекультивации свалки начали в мае 2020 года. На сегодняшний день с территории уже вывезли весь мусор, отходы направлены на утилизацию. "К настоящему времени проведены демонтажные работы, планировка площади свалки, ведется также устройство дренажной системы из геокомпозитных материалов", - отмечается в сообщении на официальном сайте главы и правительства республики.

Рекультивация свалки проводится по национальному проекту "Экология", рассчитанному на период до 2024 года. Он включает 11 федеральных проектов, где отражены основные приоритеты, цели и задачи государственной политики по сохранению экологического благополучия России.