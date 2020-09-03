В Ингушетии "Диктанкт Победы" написали в стометровой башне Согласия и на Мемориале памяти

МАГАС, 3 сентября. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы" прошла в Ингушетии на 27 площадках, включая стометровую башню Согласия в Магасе, где располагается самый "высокий" этномузей в мире, и на Мемориале памяти и славы в Назрани у патентика последнему защитнику Брестской крепости. В акции приняли участие около 1,5 тыс. человек.

"Диктант прошел на 27 площадках во всех муниципалитетах региона, в нем приняли участие 1 367 человек разных возрастов и профессий. Самой высокой точкой проведения акции стала стометровая башня Согласия в Магасе, в которой расположен самый высокий этнографический музей в мире. Главная цель, которую преследует акция, не доскональное знание всех эпизодов, связанных с историей Великой Отечественной войны, не стремление получить отличную оценку за работу, а привлечение внимания населения страны, в первую очередь молодежи к тому, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по региону, в диктанте приняли участие также военнослужащие и сотрудники управления.

"Свои знания по истории смогли проверить военнослужащие и сотрудники территориального управления и Назрановского полка Росгвардии, приняв участие во всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны. Площадками для проведения акции стали клуб Назрановского полка войск национальной гвардии РФ и Мемориал памяти и славы города Назрань, у памятника последнему защитнику Брестской крепости Уматгирею Барханоеву", - сказали в пресс-службе.

Этнографический музей ингушской истории открыли в стометровой башне Согласия в административном центре Ингушетии Магасе 20 апреля 2019 года. Комплекс стал самым "высоким" музеем в мире, рекорд был зарегистрирован гендиректором международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владом Копыловым.

"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции приняли более 150 тыс. человек.