Дагестан получил около 7 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Дагестан получил в этом году около 7 млрд рублей на обеспечение ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба министерства труда и социального развития региона.

"На сегодня в Республике Дагестан на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно выделено 6,81 млрд рублей, в том числе 6,47 млрд рублей получено в виде субсидий из федерального бюджета", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в республике указанная выплата на сегодняшний день назначена 122,1 тыс. детям в 84,9 тыс. семьях.

"На 4 сентября 2020 года на осуществление указанной выплаты нашей республикой израсходовано 3,23 млрд рублей. В сентябре - октябре, по прогнозам Минтруда Дагестана, ожидается освоение всех предусмотренных нашей республике на 2020 год средств", - сообщил собеседник агентства, отметив, что региональным Минтрудом "дополнительно запрошено еще 3,34 млрд рублей из федерального бюджета на осуществление данной выплаты".

Ранее Минфин РФ сообщал, что правительство страны может до конца года выделить дополнительные средства для финансирования выплат на детей от трех до семи лет. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, министерство постоянно мониторит ситуацию в регионах, чтобы социальные обязательства были полностью выполнены.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с трех до семи лет. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.