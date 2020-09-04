В Дагестане зараженных коронавирусом начали лечить переливанием плазмы с антителами

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Плазму с антителами к коронавирусу начали переливать пациентам с тяжелой формой инфекции в Дагестане, сообщается в пятницу на странице министерства здравоохранения региона в Instagram.

"В Дагестане начато применение "антиковидной" плазмы для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. На сегодняшний день Республиканской станцией переливания крови подготовлено 68 доз "антиковидной" плазмы крови, полученной от доноров, переболевших новой коронавирусной инфекцией и имеющих должный уровень антител к вирусу в крови. Показания к ее применению внесены в новые рекомендации Минздрава России по лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По словам главврача Республиканской станции переливания крови Хадижат Танкаевой, работа в этом направлении была начата сразу после первых примеров использования такой плазмы в федеральных центрах. "Подготовка ее требует очень тщательного подхода, чтобы изготовленный компонент крови был действительно эффективен и безопасен для реципиентов. Плазма проходит специальную обработку, устраняющую все возможные инфекции и вирусы", - приводятся в сообщении слова Танкаевой.

Отмечается, что Минздравом региона подготовка "антиковидной" плазмы была организована в соответствии с рекомендациями федеральных научно-исследовательских центров. Она проходит все необходимые исследования и обработку. "Специально для этого был приобретен аппарат "Интерсепт". В нем под действием ультрафиолета ликвидируются возбудители опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты и др.) в полученной от донора плазме. Такая плазма называется патогенредуцированной и является максимально безопасным биологическим материалом", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главврача махачкалинской Городской клинической больницы № 1 Лайлы Гаджиевой, восьми пациентам больницы уже проведено переливание плазмы. "Врачи отмечают, что в составе комплексной терапии с лекарственными препаратами это дает положительный эффект и помогает выздоровлению больных. Снижаются показатели активного воспаления, улучшается клиническое состояние больных, снижается потребность в ИВЛ, сокращаются сроки выздоровления", - приводятся в тексте слова Гаджиевой.

По данным регионального Минздрава, в плазме перенесших коронавирус содержатся антитела к нему, которые помогают инфицированному организму "бороться с вирусом и оказывают мощный лечебный эффект наряду с проводимой терапией, пациент получает готовые антитела к вирусу, формируется пассивный иммунитет". "Большинство доноров для заготовки "антиковидной" плазмы - медицинские работники", - уточняет ведомство.

О ситуации в Дагестане

Ранее ТАСС сообщал, что в медорганизациях Дагестана создан резерв необходимых 56 лекарств и 11 наименований СИЗов для борьбы с коронавирусом на 308 млн рублей. Отмечалось, что в связи с ростом заболеваемости Минздравом Дагестана ежедневно на основании мониторинга ситуации разворачиваются дополнительные госпитали и койки. Кроме того, в регионе сформируют резерв анестезиологов-реаниматологов и врачей терапевтического профиля для временного трудоустройства в госпитали, где лечат пациентов с коронавирусом.

В Дагестане с 31 марта действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим. По данным регионального оперштаба, на 4 сентября в Дагестане зарегистрировано 11 292 случая инфицирования, в том числе 73 - за последние сутки, 9 829 человек выздоровели, 506 пациентов умерли.