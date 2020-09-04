К обмелевшему озеру в Дагестане проведут водопровод

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Махачкалы намерены подвести водопровод для заполнения водой обмелевшего озера Ак-Гель, находящегося в границах муниципалитета. К спасению водоема подключились неравнодушные люди, сообщили в пятницу в правительстве Дагестана.

С 2018 года специалисты отмечают резкое снижение уровня воды в озере. На его берегах некоторое время выбрасывали строительный мусор, в результате фильтрационные свойства берегов ухудшились, к тому же на обмеление повлиял трехлетний дефицит осадков в этой местности.

"К решению этой проблемы изъявили желание подключиться неравнодушные люди, появились инвесторы, и создан фонд спасения озера Ак-Гель. В течение ближайшей недели будет завершена проектно-сметная документация по строительству водопровода, а также определены подрядные организации для его возведения", - приводятся слова главы Ленинского района Махачкалы Магомеда Алхасова в сообщении на официальном сайте правительства республики.

По данным Минприроды республики, территория озера некоторое время числилась как участок под застройку. Власти добились отмены части выданных постановлений на строительство, еще часть дел рассматривается в суде. С берегов Ак-Гель вывезли мусор, в настоящее время определены и границы водоема.

Планируется, что создание водопровода позволит восстановить уровень воды в озере. Объемы подачи воды не повлияют на водоснабжение соседних территорий. Контролировать процесс восстановления озера будет специально созданная рабочая группа. "Мы должны сделать все возможное для того, чтобы сохранить озеро для наших детей. Но все наши действия должны быть согласованы с природоохранной прокуратурой и осуществляться в рамках закона", - приводится в сообщении комментарий зампреда правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Ак-Гель - озеро, расположенное в Редукторном поселке Махачкалы, имеет лагунное происхождение. Оно образовалось путем намывания песчаной косы, отделившей его от Каспийского моря, с которым у озера сохраняется подземная связь. Общая площадь озера - 130 га.