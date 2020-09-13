В Ингушетии ко Всемирному дню туризма проведут массовый забег в горах региона

МАГАС, 13 сентября. /ТАСС/. Массовым высокогорным марафоном на три дистанции в горном районе отметят в Ингушетии Всемирный день туризма. На участие в забегах уже подано более 200 заявок от жителей разных регионов страны, рассказал ТАСС руководитель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев.

"27 сентября к Всемирному дню туризма у нас состоится массовый марафон в горном Джейрахском районе, который проводится комитетом по туризму совместно с организаций Behind the wave, регулярно организовывающей подобные марафоны и полумарафоны. У нас будут три дистанции: 10, 21 и 42 км в условиях высокогорья. Старт запланирован из трех разных точек, марафон справедливо можно назвать экозабегом, поскольку его маршрут пролегает по экологически привлекательным дестинациям, а также живописным местам с большим количеством архитектурных памятников - древних храмов, средневековых башенных комплексов и могильников", - сказал Мизиев.

По его словам, после марафона для участников будет подготовлена культурно-развлекательная программа. В проведении мероприятий организаторам будет помогать первое в регионе движение "Волонтеры туризма".

"Для участия в марафоне уже поступило более 200 заявок от жителей не только СКФО, но и разных регионов страны. Мы намерены развивать сотрудничество с такими спортивными и культурными брендами, которые заинтересованы не только в продвижении внутреннего туризма посредством своих имиджевых мероприятий, но и открывать Ингушетию для всех жителей России и других стран, что позволит увеличить турпоток в республику", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти региона рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса республику посетят до 50 тысяч туристов. Добиться таких показателей в регионе намерены благодаря развитию новых видов туризма.