Пятеро представителей КБР стали победителями конкурса для школьников "Большая перемена"

НАЛЬЧИК, 4 ноября. /ТАСС/. Пятеро представителей Кабардино-Балкарии (КБР) стали победителями Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства просвещения, науки и по делам молодежи республики.

"В МДЦ "Артек" завершился финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Среди победителей - пятеро представителей Кабардино-Балкарской Республики: девятиклассник Мурат Абазов и одиннадцатиклассники Феликс Айбазов, Сабина Бетрозова, Танзиля Кулиева, Озермас Шиков. Чтобы подготовить ребят к важному конкурсному этапу, Минпросвещения КБР организовало для них тренинг с полуфиналистами других проектов платформы "Россия - страна возможностей", а также обеспечило трансфер и бесплатные тесты на коронавирус", - сказали в министерстве.

В числе 1,2 тыс. школьников со всей страны в формате форсайт-сессий ребята работали над созданием города будущего по шести трекам, включающим блоки по образованию, предпринимательству, урбанистике, волонтерству, здоровому образу жизни и другие. Ученики 11-х классов, победившие в финале, получили по 1 млн рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9-х и 10-х классов получили по 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. Все финалисты также смогут поехать в "Артек".

"Это уже наглядный результат работы региональной системы поддержки талантливых детей и молодежи, у нас прекрасные и талантливые дети. Мы будем поддерживать и создавать все необходимые условия для их разностороннего развития. Искренне поздравляем наших ребят, их родителей и наставников с победой на Всероссийском конкурсе", - прокомментировал и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которую запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.