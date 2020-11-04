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Пятеро представителей КБР стали победителями конкурса для школьников "Большая перемена"

На конкурсе они работали над созданием города будущего по шести трекам, включающим блоки по образованию, предпринимательству, урбанистике, волонтерству, здоровому образу жизни и другие

НАЛЬЧИК, 4 ноября. /ТАСС/. Пятеро представителей Кабардино-Балкарии (КБР) стали победителями Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства просвещения, науки и по делам молодежи республики.

"В МДЦ "Артек" завершился финал Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Среди победителей - пятеро представителей Кабардино-Балкарской Республики: девятиклассник Мурат Абазов и одиннадцатиклассники Феликс Айбазов, Сабина Бетрозова, Танзиля Кулиева, Озермас Шиков. Чтобы подготовить ребят к важному конкурсному этапу, Минпросвещения КБР организовало для них тренинг с полуфиналистами других проектов платформы "Россия - страна возможностей", а также обеспечило трансфер и бесплатные тесты на коронавирус", - сказали в министерстве.

В числе 1,2 тыс. школьников со всей страны в формате форсайт-сессий ребята работали над созданием города будущего по шести трекам, включающим блоки по образованию, предпринимательству, урбанистике, волонтерству, здоровому образу жизни и другие. Ученики 11-х классов, победившие в финале, получили по 1 млн рублей на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9-х и 10-х классов получили по 200 тыс. рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. Все финалисты также смогут поехать в "Артек".

"Это уже наглядный результат работы региональной системы поддержки талантливых детей и молодежи, у нас прекрасные и талантливые дети. Мы будем поддерживать и создавать все необходимые условия для их разностороннего развития. Искренне поздравляем наших ребят, их родителей и наставников с победой на Всероссийском конкурсе", - прокомментировал и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которую запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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