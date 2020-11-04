Чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" пройдет в КБР в ноябре

НАЛЬЧИК, 4 ноября. /ТАСС/. Региональный этап национального конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" состоится в Кабардино-Балкарии (КБР) в ноябре по 11 компетенциям. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона.

"19-20 ноября 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике пройдет IV Региональный чемпионат "Абилимпикс". Планируется провести чемпионат по 11 компетенциям: социальная работа, сетевое и системное администрирование, экономика и бухгалтерский учет, информационная безопасность, ремонт и обслуживание автомобилей, сухое строительство и штукатурные работы, медицинский и социальный уход, портной, учитель начальных классов, робототехника, дошкольное воспитание. В данный момент уже ведется подготовка к проведению чемпионата, а также принимаются заявки от экспертов и участников", - говорится в сообщении.

Региональным центром развития движения является Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж. Участие в чемпионате на безвозмездной основе смогут принять все желающие от 14 до 65 лет, имеющие инвалидность или ограниченные возможности здоровья.

"Абилимпикс" ("Олимпиада возможностей") проводится в России по международным стандартам и правилам для молодых специалистов с инвалидностью. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства РФ и реализуется в рамках государственно программы "Доступная среда". В КБР конкурс впервые состоялся в 2017 году, в нем приняли участие 35 человек, 11 из которых были трудоустроены.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" является одним из проектов АНО "Россия - страна возможностей", он закреплен в мероприятиях национального проекта "Образование". Проект дает людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья мотивацию к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству.