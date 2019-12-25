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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Путин: Россия всегда славилась сильной шахматной школой с замечательными традициями

Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут в Москве с 26 по 30 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям чемпионатов мира по рапиду и блицу 2019 года. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Наша страна всегда славилась сильной шахматной школой с замечательными, проверенными временем традициями и, конечно, огромным количеством преданных поклонников этого увлекательного вида спорта, - подчеркнул президент. - И потому мы искренне рады вновь принимать у себя столь авторитетные международные соревнования, участниками которых станут спортсмены с мировыми именами, настоящие чемпионы и победители".

Путин выразил уверенность, что соревнования подарят всем присутствующим незабываемые впечатления.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут в Москве с 26 по 30 декабря. 25 декабря состоится церемония открытия.

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ЧМ по рапиду и блицу в Москве
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