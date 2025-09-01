Адриан Северин назвал встречу на высоком уровне "геополитическим землетрясением"

БУХАРЕСТ, 2 сентября. /ТАСС/. Саммит ШОС в Тяньцзине это - "геополитическое землетрясение с магнитудой, которая способна радикально сместить ось мирового порядка". Такое мнение высказал в своем подкасте в TikTok бывший министр иностранных дел Румынии Адриан Северин.

"В реальности в Тяньцзине под видом встречи лидеров региональной организации <...> было взорвано то, что еще оставалось от американского однополярного порядка, а также были снесены последние руины европейского колониального империализма, особенно британского и французского. Это для того, чтобы на очищенной таким образом территории возвести новый глобальный порядок, вдохновленный на этот раз историческими и культурными традициями Азии и в целом коллективного Юга", - заявил он.

"О безграничном партнерстве между Китаем и Россией уже было известно. В Тяньцзине, однако, после десятилетий конфликта было провозглашено не только историческое примирение, но и историческое партнерство между Индией и Китаем <...>. По моему мнению, катализатором и гарантией этого партнерства является русско-китайское партнерство, без которого было бы труднее добиться нормализации индо-китайских отношений", - продолжает экс-глава МИД.

"Вырисовывается российско-китайско-индийский треугольник, обладающий вместе с российско-китайско-иранским треугольником такой концентрацией мощи, которой евроатлантический Запад не может противостоять", - считает он. "Единственным решением для нас [Румынии] является присоединение к этому коллективному Югу <...>. Те, кто не поймут, куда движется история, будут обречены остаться на периферии истории или просто выпасть из нее", - утверждает Северин.