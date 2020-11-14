В Хакасию дополнительно поставят около 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

ТАСС, 14 ноября. Дополнительные партии экспресс-тестов на коронавирус поступят в Хакасию, где за последний месяц зафиксирован четырехкратный рост заболеваемости. Около 9,5 тыс. тестов закупят за счет средств резервного фонда республики, еще тысяча тестов поступит в рамках благотворительной помощи, говорится в сообщении пресс-службы полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в субботу.

Меняйло 12-13 ноября провел в Хакасии серию рабочих совещаний по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. "Достигнута договоренность о поставке 9,5 тыс. экспресс-тестов для выявления COVID-19. Первая партия объемом 4,5 тыс. штук будет доставлена в регион 16 ноября, вторая партия ожидается 25 ноября. <…> Также 15 ноября в республику дополнительно поступит 1 тыс. экспресс-тестов, приобретенных в рамках благотворительной помощи", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, общего количества тестов хватит системе здравоохранения Хакасии на 35 дней. За это время будет модернизирована работа местных лабораторий, допущенных к проведению исследований на коронавирус. Отмечается, что в настоящий момент в регионе проводится 1,5 тыс. тестов в сутки, в понедельник эта цифра должна вырасти до 2,2 тыс.

Из резервного фонда республики выделено 15 млн рублей на закупку экспресс-тестов, еще 62 млн рублей выделено на закупку кислородных концентратов и дополнительного медицинского оборудования. Увеличено число медицинских бригад скорой помощи, в том числе инфекционных. Для внедрения в работу новой схемы маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией на базе Республиканской клинической офтальмологической больницы им. Н. М. Одежкина разворачивается приемно-сортировочно-распределительный центр.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в республике зарегистрировано более 9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 6,2 тыс. пациентов вылечились, 88 человек умерли. Ранее в регион были направлены медики из Москвы для помощи местным врачам, Минобороны РФ развернет в регионе мобильный госпиталь на 100 коек.