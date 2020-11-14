Военный мобильный госпиталь развернут в Черногорске

ТАСС, 14 ноября. Военный мобильный госпиталь прибудет в Черногорск Республики Хакасия в субботу, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Военный мобильный госпиталь в Хакасии разворачивают по решению президента России Владимира Путина после обращения жителей республики. Он рассчитан на 100 койко-мест. Военные медики направлены от Центрального военного округа.

"Оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории республики Хакасия по итогам утреннего совещания в субботу, 14 ноября, сообщает, что сегодня в Хакасию прибывает военный госпиталь. Он расположится на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске. Минздраву Хакасии поставлена задача определить место госпиталя в общей системе борьбы с COVID-19 и маршрутизации больных", - говорится в сообщении. Заседание оперативного штаба провел полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который на этой неделе работает в регионе.

Ранее сообщалось, что в мобильном госпитале будут оборудованы отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое и лаборатория для ПЦР-диагностики. Также в нем будут установлены самые современные аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновская техника, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медоборудование.

Также на базе республиканской офтальмологической больницы им. Одежкина создается приемный сортировочно-распределительный центр, там будет развернуто до 70 коек. Определен список медперсонала, который дополнительно будет привлечен к работе, и порядок оплаты их труда. Кроме того, определен порядок бесплатной выдачи медикаментов амбулаторным больным с COVID-19. Определены места выдачи, маршруты движения волонтеров, которые будут доставлять лекарства на дом. Власти региона совместно с Общероссийским народным фронтом определили список волонтеров из 60 человек, за каждым из которых будет закреплено по 10 пациентов. В 19:00 (15:00 мск) в республике пройдет заседание оперативного штаба, второе за сутки.

О ситуации в республике

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 6,5 тыс. пациентов выздоровели, умерли 88 человек. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за последний месяц уровень заболеваемости в регионе вырос в 4 раза.

В понедельник, 9 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по России. В число этих регионов попала и Хакасия. Она отметила, что в ряде субъектов, в которых административные санкции фактически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости выше среднероссийского уровня.

Глава региона Валентин Коновалов продлил режим ограничительных мер до 10 января 2021 года. Кроме того, школьники 5-11 классов, учащиеся техникумов и колледжей в Абакане, Черногорске, Саяногорске и Усть-Абакане переведены на дистанционный режим обучения, количество посетителей в кафе в крупных городах Хакасии ограничено в дневное время до 50% от возможного, а в учреждениях культуры - до 25%. С 13 ноября введены ограничения по оказанию плановой медицинской помощи. Сохраняется самоизоляция для пожилых граждан.