КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Красавиа", находящаяся в собственности Красноярского края, получила два самолета ATR 72-500, сообщили журналистам в субботу в компании.

Ранее министр транспорта края Константин Димитров говорил, что в обновление авиапарка планируется вложить в 2020 году около 1 млрд рублей.

"Авиакомпания "Красавиа" получила два самолета ATR 72-500. Оба самолета выпущены в 2010 году и эксплуатировались одним владельцем на территории Скандинавии. Еще до перегона в РФ они получили регистрацию в реестре воздушных судов РФ (номерной знак RA), что является прецедентом в российской практике", - сказали в компании, добавив, что второй самолет прибыл в аэропорт Красноярска в субботу.

В авиакомпании считают, что эти самолеты позволят повысить уровень комфорта для пассажиров: "К примеру, такие дополнительные сервисы, как заказ горячего питания, что было технически невозможно на старых типах воздушных судов (Ан-24 и Ан-26).

Учитывая слабую транспортную доступность некоторых районов Красноярского края, самолет является, по сути, единственным средством для передвижения там жителей и доставки грузов. Три четверти флота компании составляют самолеты Ан-24/26 образца 1970 года. АТR 72-500 - самый распространенный в мире самолет своего класса для региональных перелетов до 1 800 км, имеет компоновку 72 кресла.

А/к "Красавиа" создана в 2007 году на базе госпредприятия "Эвенкия-авиа", эксплуатирует более 50 воздушных судов. Она занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками в крае, совершает перелеты в соседние районы Сибирского федерального округа и на Крайний Север.