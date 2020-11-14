Горнолыжный сезон открыли на курорте Шерегеш в Кузбассе

ТАСС, 14 ноября. Комплекс Шерегеш в Кемеровской области первым в России открыл новый горнолыжный сезон. В этом году в Шерегеше будет действовать ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса, говорится в сообщении администрации правительства Кузбасса, распространенном в субботу.

"Шерегеш первым в России открыл горнолыжный сезон. Горнолыжный сезон 2020-2021 года в Кузбассе по традиции стартовал с фестиваля "Шерегешфест". На праздник приехали около 5 тысяч туристов со всей страны. Курорт Кузбасса традиционно является одним из самых популярных мест для зимнего отдыха в нашей стране", - говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции на курорте будет действовать ряд ограничений. Так, по словам министра туризма и молодежной политики области Антона Пятовского, на канатных дорогах курорта будет действовать масочный режим. На горе Зеленой, где будет действовать травмпункт, также можно будет сдать тесты на наличие коронавируса. Лаборатория будет открыта как для туристов, так и для персонала. Дополнительные ограничения также коснулись работы пунктов проката. В этом сезоне выдавать будут только лыжи, сноуборды и ботинки, а мягкий инвентарь (шлемы, маски, балаклавы, перчатки) придется привезти с собой.

В новом сезоне в комплексе будут работать более 80 гостиниц, до курорта можно добраться на туристическом поезде, который будет ходить по маршруту Прокопьевск - Новокузнецк - Чугунаш. От последней станции до горы Зеленой можно добраться на автобусе.

Всего в этом сезоне в Кузбассе откроют четыре крупных горнолыжных комплекса. Кроме Шерегеша, это Горная Саланга, Танай и Югус.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек. На территории курорта расположено 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 56 километров. Власти Кузбасса рассчитывают, что к 2025 году поток туристов в Шерегеш увеличится до 2,2 млн человек в год.