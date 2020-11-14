Военный госпиталь в Хакасии будет принимать пациентов с COVID-19 на долечивание

ТАСС, 14 ноября. Военный мобильно-полевой госпиталь, который сейчас разворачивается в Черногорске в Хакасии, будет принимать пациентов с COVID-19 на долечивание. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства республики.

Военный мобильный госпиталь в Хакасии разворачивают по решению президента России Владимира Путина после обращения жителей республики. Он рассчитан на 100 койко-мест. Военные медики направлены от Центрального военного округа.

"Определена роль военного мобильно-полевого госпиталя, который разворачивается в Черногорске на территории реабилитационного центра им. А. И. Лебедя. В него будут направлять на долечивание больных из ковидных отделений, при условии положительной динамики их состояния", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на заседании республиканского оперативного штаба в субботу, который прошло под председательством полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Полпред на этой неделе работает в республике. Он провел серию рабочих совещаний по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в мобильном госпитале будут оборудованы отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое и лаборатория для ПЦР-диагностики. Также в нем будут установлены самые современные аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновская техника, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медоборудование.

О центре телемедицины

В регионе также откроют "Центр телемедицины" для больных с диагнозом "коронавирус", находящихся на амбулаторном лечении. Это решение также было принято на заседании оперативного штаба региона под председательством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

"Принято решение развернуть "Амбулаторный ковид-центр" и "Центр телемедицины", куда будут обращаться больные, проходящие лечение дома. В "Центре телемедицины" будут работать шесть врачей, в ковид-центре - пять врачей и девять средних медработников", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение об увеличение числа бригад скорой помощи в Абакане сначала с 14 до 16, а затем до 18. Ранее число необслуженных вызовов в регионе достигало 54 в сутки, сейчас все вызовы обслуживаются.

О ситуации в республике

По данным регионального оперативного штаба, в республике за время пандемии выявлено более 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости 1725,5 случая на 100 ты. населения. За последние сутки темпы прироста составили 1,9%. Выздоровело около 6,5 тыс. человек, скончалось 88 пациентов. В начале неделе в регион прибыла бригада врачей из Москвы для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса идет быстрее, чем в среднем по России. В число этих регионов попала и Хакасия. Она отметила, что в ряде субъектов, в которых административные санкции фактически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости выше среднероссийского уровня.

Глава региона Валентин Коновалов продлил режим ограничительных мер до 10 января 2021 года. Кроме того, школьники 5-11 классов, учащиеся техникумов и колледжей в Абакане, Черногорске, Саяногорске и Усть-Абакане переведены на дистанционный режим обучения, количество посетителей в кафе в крупных городах Хакасии ограничено в дневное время до 50% от возможного, а в учреждениях культуры - до 25%. С 13 ноября введены ограничения по оказанию плановой медицинской помощи. Сохраняется самоизоляция для пожилых граждан.

В новость внесены изменения (20:29 мск) - добавлены подробности об открытии центра телемедицины.