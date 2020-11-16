В Новосибирской области прекратили работу фуд-корты и кинотеатры в ТЦ

"Приостановить (ограничить) деятельность: в области демонстрации кинофильмов в торговых, торгово-развлекательных центрах, в области оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах", - говорится в постановлении, подписанном губернатором Андреем Травниковым.

В театрах, кинотеатрах за пределами торговых центров, на концертах и фестивалях заполняемость залов не должна превышать 50%. На спортивные соревнования допускаются зрители в количестве не более 30% от общей вместимости места их проведения.

В октябре в Новосибирской области был введен запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов после 24:00 и до 08:00. Ограничение не распространяется на заведения общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

По данным оперативного штаба на 15 ноября, в регионе зарегистрирован 20 001 случай инфицирования коронавирусом (плюс 176 за минувшие сутки). 16 307 человек выписаны (плюс 83 за сутки). Всего умерли 644. Под инфекционные госпитали перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, роддом и госпиталь ветеранов войн.